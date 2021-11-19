Коронавирус За сутки прививку сделали 294 тыс украинцев - какие вакцины пользуются наибольшим спросом

2021-11-19 14:47

В Украине с начала вакцинальной кампании сделали свыше 22 млн прививок против коронавируса COVID-19. Только за минувшие сутки ввели 294 тыс 320 доз вакцин, что немного меньше вчерашнего уровня.

Как сообщает Минздрав 19 ноября, за 24 часа больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 128 737. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 120 444, AstraZeneca – 31 467, Moderna – 13 672.

В частности, первую дозу вакцины получили 102 857 человек, а вторую – 191 463. Вчера работали 1 085 мобильных бригад, 3 254 пункта прививки и 455 центров вакцинации.

За все время вакцинальной кампании полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 млн 448 тыс 782 человека, еще 12 млн 657  тыс 190 человекполучили одну дозу вакцины.

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