В Евросоюзе рекомендовали применение таблеток от коронавируса

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) предоставило рекомендации по использованию Lagevrio (также известного как Молнупиравир или MK 4482) для лечения COVID-19.
Об этом сообщает EMA.
Отмечается, что данное лекарство можно использовать для лечения взрослых с COVID-19, которым не требуется дополнительный кислород и которые подвержены повышенному риску развития тяжелой формы коронавируса.
Таблетки следует вводить в курс лечения как можно скорее после диагноза COVID-19 и в течение пяти дней от начала симптомов. Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение пяти дней.
В то же время в EMA сообщили, что изучают данные о применении препарата «Пакловида», разработанного компанией Pfizer.
«EMA начинает это рассмотрение для поддержки национальных органов, которые могут принять решение о его раннем применении для лечения COVID-19, например, в условиях чрезвычайной ситуации, до получения разрешения на продажу», - говорится в сообщении.