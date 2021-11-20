Коронавирус В Евросоюзе рекомендовали применение таблеток от коронавируса

2021-11-20 15:00

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) предоставило рекомендации по использованию Lagevrio (также известного как Молнупиравир или MK 4482) для лечения COVID-19.

Об этом сообщает EMA.

Отмечается, что данное лекарство можно использовать для лечения взрослых с COVID-19, которым не требуется дополнительный кислород и которые подвержены повышенному риску развития тяжелой формы коронавируса.

Таблетки следует вводить в курс лечения как можно скорее после диагноза COVID-19 и в течение пяти дней от начала симптомов. Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение пяти дней.

В то же время в EMA сообщили, что изучают данные о применении препарата «Пакловида», разработанного компанией Pfizer.

«EMA начинает это рассмотрение для поддержки национальных органов, которые могут принять решение о его раннем применении для лечения COVID-19, например, в условиях чрезвычайной ситуации, до получения разрешения на продажу», - говорится в сообщении.