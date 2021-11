Фомин: "Forbes, The Independent, теперь The Guardian – мировые СМИ активно освещают войну Зеленского против Медведчука"

2021-11-20 14:35

Зарубежные СМИ активно пишут об Украине. Скопление российских войск на границе, офшорный скандал, война Зеленского против оппозиции – Украина представлена в иностранной прессе по широкому спектру тем.

Активнее всего сейчас пишут о том, что Путин вот-вот нападет, а для этого власти РФ сконцентрировали вблизи с границей Украины мощную военную группировку. Большинство материалов, конечно, работают в стиле "Вашингтонский обком дал команду писать, что Путин нападет – вот мы и пишем". Но, как сказал классик, "все не так однозначно".

Например, американский Центр стратегических и международных исследований (Вашингтон) пишет, что "Москва продолжает наращивать силы возле границы с Украиной".

"Россия продолжает медленно, но последовательно наращивать военную группировку возле границы с Украиной. Как показывает новый анализ спутниковых снимков, подготовленный Центром, на 17 % увеличилось количество военных структур для складирования боеприпасов и размещения войск на квартиры в районе российского города Ельня, где находится место дислокации 144 Гвардейской мотострелковой дивизии".

"Анализ ЦСМИ также показывает, что продолжается быстрое развертывание боевой техники и военнослужащих из состава 41 Общевойсковой армии, которая традиционно размещается за 2000 километров в Новосибирске".

А вот эксперт-международник Джефф Хон из Лондонской школы экономики и политических исследований в своей статье на сайте авторитетного издания Foreign Policy (Вашингтон) пишет, что Россия не планирует вторжение в Украину, потому что это не несет никаких плюсов, зато чревато множественными рисками.

"Вместе с тем, новое вторжение в Украину или даже резкая эскалация со стороны враждебных сил, которых поддерживает Россия – это глупый прогноз по ряду причин".

Английский эксперт-международник Джефф Хон аргументирует, что ожидать сейчас нападения России на Украину – это глупость, и вот по каким причинам:

- у Украины сильная армия. "Украинская армия является опытной, модернизированной и высоко мотивированной";

- Легкой победы не будет. "Это не будет легкая победа – а каждая война, кроме того, что является крайне дорогостоящей с точки зрения войск и боеприпасов, также несет большую вероятность, что могут подключиться другие страны, а также имеет жуткую перспективу перерасти в ядерную;

- Как показал опыт США в Ираке и Афганистане, оккупация – это дело дорогостоящее и опасное. "Даже если у России получится оккупировать Украину, что она с этого получит? Оккупация – это дело дорогостоящее, опасное и зачастую бесполезное, как выяснили для себя США в Ираке и Афганистане".

"Возобновление войны против Украины принесет России только ущерб, а также потребует огромного количества ресурсов, которые Россия не может себе позволить потратить. Это оттолкнет Россию от Европы на постоянной основе, а также сделает политически невозможным любые телодвижения в сторону смягчения санкций – перспективы, которая со временем становится более реалистичной. Россия абсолютно ничего не выиграет от вторжения в Украину, но совершенно точно многое потеряет", - резюмирует Джефф Хон, эксперт-международник из Лондонской школы экономики и политических наук.

Английская The Guardian в редакционной статье тоже пишет о концентрации российских войск на границе с Украиной, называя это "План Б Путина".

"Наращивание военной группировки на восточной границе Украины – это сигнал об изменении стратегии Москвы".

"Американская разведка предупреждает о высокой вероятности российской интервенции. Откровенное вторжение несет громадный геополитический риск для Кремля, поскольку санкции, введенные в 2014 году, продолжают приносить серьезный ущерб. Но очевидно, что мистер Путин решил, что настал час серьезно повысить температуру на Донбассе. Избранный в 2019 году украинский президент Владимир Зеленский оказался не таким уступчивым в отношении российского влияния и требований, как ожидалось, также Москва возмутилась из-за обвинений в государственной измене в отношении пророссийского политика и ключевого союзника Путина – Виктора Медведчука. Концентрация войск увеличивает спектр возможностей Кремля убедительно бряцать оружием и оперативно реагировать на возможные провокации".

Публикация в The Guardian свидетельствует, что война Зеленского против Медведчука продолжает активно присутствовать в мировой политической повестке. И в этом ключе статья в The Guardian перекликается c недавней публикацией в таком влиятельном журнале как Forbes. Forbes, чья целевая аудитория – это мировая элита, написал, что на самом деле Зеленский под ширмой "деолигархизации" пытается уничтожить оппозицию, в частности, Медведчука.

Forbes поясняет, что в Европе осуждают подобные методы в исполнении украинского президента Владимира Зеленского, называя такую политику "грубой".

"Атака Зеленского против таких фигур, как Медведчук, также использовалась для того, чтобы продать политику "деолигархизации" ‒ политику, которую критикует Венецианская комиссия, консультативно-совещательный орган при Совете Европы, поскольку она оправдывает политические атаки и месть с помощью инструмента индивидуальных санкций, без суда, без юридического оформления и без обоснования со стороны полиции".

"На словах это звучит хорошо, потому что практически все в Украине, кто не является корпоративным магнатом, соглашаются, что деолигархизация действительно нужна. Но ее также легко использовать в качестве политического оружия, что объясняет, почему в Европе считают такую политику грубой".