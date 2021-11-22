Коронавирус В МОЗ расширили список профессий, которым обязательна вакцинация: когда приказ вступит в силу

2021-11-22 19:40

 

Министерство здравоохранения расширило перечень профессий, для которых является обязательной вакцинация против коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"С 9 декабря вступает в силу приказ, где указано больше профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной. Это касается сотрудников предприятий, учреждений и организаций управления центральных органов исполнительной власти", - отметил Виктор Ляшко.

Кроме того, обязательной является вакцинация работников реабилитационных учреждений, учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей. Также вакцинацию должны будут пройти работники Укрпочты и Укрзализныци.

Виктор Ляшко призвал работников вышеперечисленных профессий не откладывать вакцинацию на последнюю неделю.

С начала ноября обязательной вакцинация стала для работников центральных органов исполнительной власти и их подразделений, областных и городских администраций и учебных заведений всех уровней. В случае отказа работника от проведения прививки. руководство учреждения должно отстранить его от работы без сохранения заработной платы.

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