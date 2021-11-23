Коронавирус Число привитых украинцев превысило 10 млн - какие вакцины сейчас наиболее популярны

2021-11-23 13:25

В Украине полностью вакцинировались от COVID-19 более 10 млн человек, сообщает Минздрав.

Так, только за минувшие сутки было введено 270 258 вакцин, что почти в три раза превышает показатель за воскресенье. Первую дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизированы – 191 051 человек.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 122 575. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 104 134, AstraZeneca – 30 161, Moderna – 13 388.

За все время вакцинальной кампании получили одну дозу – 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек.