Коронавирус Число привитых украинцев превысило 10 млн - какие вакцины сейчас наиболее популярны

2021-11-23 13:25

В Украине полностью вакцинировались от COVID-19 более 10 млн человек, сообщает Минздрав.

Так, только за минувшие сутки было введено 270 258 вакцин, что почти в три раза превышает показатель за воскресенье. Первую дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизированы – 191 051 человек.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 122 575. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 104 134, AstraZeneca – 30 161, Moderna – 13 388.

За все время вакцинальной кампании получили одну дозу – 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек. 

subscriber subscriber

Еще по теме

Осенняя волна COVID-19 в Украине резко пошла на спад, - глава МОЗ Виктор Ляшко

2021-11-23 13:48

Стартовала массовая вакцинация детей возрастом от пяти лет - какой препарат используется

2021-11-23 12:10

В Украине изменят карантинные нормы в «желтой» зоне и правила перевозки пассажиров

2021-11-22 21:40

В МОЗ расширили список профессий, которым обязательна вакцинация: когда приказ вступит в силу

2021-11-22 19:40

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Осенняя волна COVID-19 в Украине резко пошла на спад, - глава МОЗ Виктор Ляшко

2021-11-23 13:48

Число привитых украинцев превысило 10 млн - какие вакцины сейчас наиболее популярны

2021-11-23 13:25

Стартовала массовая вакцинация детей возрастом от пяти лет - какой препарат используется

2021-11-23 12:10

Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло почти в два раза

2021-11-23 10:12
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Осенняя волна COVID-19 в Украине резко пошла на спад, - глава МОЗ Виктор Ляшко 2021-11-23 13:48
Число привитых украинцев превысило 10 млн - какие вакцины сейчас наиболее популярны 2021-11-23 13:25
Стартовала массовая вакцинация детей возрастом от пяти лет - какой препарат используется 2021-11-23 12:10
Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло почти в два раза 2021-11-23 10:12