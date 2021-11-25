Коронавирус За сутки привились от COVID-19 275 тыс украинцев - какие вакцины пользуются наибольшим спросом

2021-11-25 11:37

В Украине за минувшие сутки сделали 275 319 вакцинаций от COVID-19. Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 121 379. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 107 031, AstraZeneca – 31 866, Moderna – 15 043.

Как сообщает МОЗ, первую дозу получили 82 501 человек, полностью иммунизированы – 192 818 человек. Вчера в Украине работали 1 104 мобильные бригады, 3 264 пунктов прививки и 465 центров вакцинации.

"88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы", – отметили в Минздраве.

С начала вакцинальной кампании получили одну дозу – 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 418 000 человек. В общей сложности проведено 23 501 133 прививки.