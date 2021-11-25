Коронавирус За сутки привились от COVID-19 275 тыс украинцев - какие вакцины пользуются наибольшим спросом

2021-11-25 11:37

В Украине за минувшие сутки сделали 275 319 вакцинаций от COVID-19. Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 121 379. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 107 031, AstraZeneca – 31 866, Moderna – 15 043.

Как сообщает МОЗ, первую дозу получили 82 501 человек, полностью иммунизированы – 192 818 человек. Вчера в Украине работали 1 104 мобильные бригады, 3 264 пунктов прививки и 465 центров вакцинации.

"88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы", – отметили в Минздраве.

С начала вакцинальной кампании получили одну дозу – 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 418 000 человек. В общей сложности проведено 23 501 133 прививки.

subscriber subscriber

Еще по теме

Посольство США предупредило своих граждан о подозрительной военной активности РФ у границ Украины

2021-11-25 12:46

Обнародован подробный прогноз ученых по эпидемии COVID-19 в Украине

2021-11-25 08:26

Адаптивный карантин в Украине изменили. Кабмин обновил правила для "желтой" зоны

2021-11-24 19:00

Билеты на поезд и походы в музеи. Помогут ли деньги за вакцинацию развивать туризм в Украине

2021-11-24 18:20

Еще новости в разделе "Коронавирус"

За сутки привились от COVID-19 275 тыс украинцев - какие вакцины пользуются наибольшим спросом

2021-11-25 11:37

В Украине третий день подряд растет число новых случаев заражения - реальная ситуация в регионах

2021-11-25 10:12

Обнародован подробный прогноз ученых по эпидемии COVID-19 в Украине

2021-11-25 08:26

Считывание COVID-сертификата через "Дию" теперь обязательно: ввели штрафы

2021-11-24 21:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

За сутки привились от COVID-19 275 тыс украинцев - какие вакцины пользуются наибольшим спросом 2021-11-25 11:37
В Украине третий день подряд растет число новых случаев заражения - реальная ситуация в регионах 2021-11-25 10:12
Обнародован подробный прогноз ученых по эпидемии COVID-19 в Украине 2021-11-25 08:26
Считывание COVID-сертификата через "Дию" теперь обязательно: ввели штрафы 2021-11-24 21:40