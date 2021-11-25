Политика Кулеба о минском процессе: готов провести откровенный разговор с Лавровым

2021-11-25 19:40

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба готов провести разговор с Лавровым, чтобы поднять вопрос минского процесса. Желает вывести договоренности из тупика.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

По словам Кулебы, глава МИД России Сергей Лавров проигнорировал приглашение на сегодняшнюю онлайн-дискуссию. В то же время министр был бы готов обсудить с коллегой, как можно вывести минские соглашения из тупика.

"Министры ФРГ Гайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан приложили максимум усилий, чтобы привлечь российского министра Сергея Лаврова на встречу. Если бы он согласился, я был бы готов провести с ним откровенный разговор о том, как вывести минский процесс из тупика, в который его завела Россия", - заявил Кулеба.

Также министр напомнил, что минские соглашения, в первую очередь, предусматривают всеобъемлющее прекращение огня.