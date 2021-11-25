Политика Кулеба о минском процессе: готов провести откровенный разговор с Лавровым

2021-11-25 19:40

 

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба готов провести разговор с Лавровым, чтобы поднять вопрос минского процесса. Желает вывести договоренности из тупика.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

По словам Кулебы, глава МИД России Сергей Лавров проигнорировал приглашение на сегодняшнюю онлайн-дискуссию. В то же время министр был бы готов обсудить с коллегой, как можно вывести минские соглашения из тупика.

"Министры ФРГ Гайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан приложили максимум усилий, чтобы привлечь российского министра Сергея Лаврова на встречу. Если бы он согласился, я был бы готов провести с ним откровенный разговор о том, как вывести минский процесс из тупика, в который его завела Россия", - заявил Кулеба.

Также министр напомнил, что минские соглашения, в первую очередь, предусматривают всеобъемлющее прекращение огня.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина будет защищаться всеми средствами в случае вторжения РФ, - Кулеба

2021-11-25 19:20

фото Пьяный киевлянин устроил массовое ДТП на Минском проспекте, трое пострадавших

2021-11-25 09:03

МИД Украины заявил, что запуск газопровода Северный поток-2 удалось надолго затормозить

2021-11-23 08:25

Кулеба прокомментировал вероятность наступления России на Украину

2021-11-22 18:00

Еще новости в разделе "Политика"

Кулеба о минском процессе: готов провести откровенный разговор с Лавровым

2021-11-25 19:40

Украина будет защищаться всеми средствами в случае вторжения РФ, - Кулеба

2021-11-25 19:20

В Украине с 1 декабря вырастет пособие по безработице: сколько будут платить

2021-11-25 18:40

Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной, – CIT

2021-11-25 16:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Кулеба о минском процессе: готов провести откровенный разговор с Лавровым 2021-11-25 19:40
Украина будет защищаться всеми средствами в случае вторжения РФ, - Кулеба 2021-11-25 19:20
В Украине с 1 декабря вырастет пособие по безработице: сколько будут платить 2021-11-25 18:40
Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной, – CIT 2021-11-25 16:40