Коронавирус В Украине привито уже более 40% взрослого населения - какие вакцины пользуются наибольшим спросом

2021-11-26 15:48

В Украине по состоянию на 26 ноября 42,4% взрослого населения получили по крайней мере одну прививку от коронавируса COVID-19. При этом 34,2% прошли полный курс вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 115 934. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 107 657, AstraZeneca – 33 636, Moderna – 16 648.

Как сообщает МОЗ, за последние сутки в Украине ввели 273 875 доз вакцин от коронавируса COVID-19. Это немного меньше вчерашнего показателя.

Первую дозу получили 81 516 человек, полностью иммунизированы – 192 359 человек. 

За все время вакцинальной кампании получили одну дозу 13 164 649 человек, полностью иммунизированы 10 610 359 граждан.

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