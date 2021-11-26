Коронавирус Зеленский публично усомнился в точности статистики Минздрава по смертности от COVID-19

2021-11-26 15:50

Новая вспышка заболеваний коронавирусом может начаться весной 2022 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 26 ноября.

Он отметил, что сейчас в стране ежедневно делают около 300 тысяч прививок против коронавируса.

А большое количество летальных исходов от COVID-19 из-за того, по мнению Зеленского, что некоторые заболевшие обращаются за помощью к медикам, когда уже поздно и помочь им нельзя.

"К сожалению, люди, особенно почтенного возраста, они обращаются в последний момент, они не умирают на улицах, как в некоторых государствах. Они иногда обращаются за день до смерти, когда они дома прошли период, когда им можно было помочь", - заявил Зеленский.

По его мнению, в статистику COVID-смертей попадают случаи, когда пациенты умирают от других заболеваний.