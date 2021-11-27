Коронавирус У Омикрон-штамма нашли опасную "особенность": что насторожило ВОЗ

2021-11-27 12:30

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ПЦР-тесты распознают новый штамм COVID-19 - "Омикрон".

Данный вопрос обсуждался на заседании Технической консультативной группы по эволюции вирусов 26 ноября в Женеве, передает ТАСС.

Согласно данным лабораторий, когда используется один из ПЦР-тестов, то не получается обнаружить один из целевых генов, поэтому такой ПЦР-тест может применяться как маркер наличия омикрон-варианта коронавируса, который обнаружили на юге Африки

Особенность в том, что при использовании такого подхода омикрон-вариант обнаруживался быстрее, чем это происходило при тестировании во время предыдущих вспышек коронавируса. Это может говорить о том, что данный штамм B.1.529"может иметь преимущество в плане роста".

Таким образом, по время заседания Технической консультативной группы, была дана рекомендация ВОЗ перевести омикрон-вариант в группу вариантов, которые вызывают обеспокоенность. В данную группу входят на данный момент "Альфа", "Бета", Гамма" и "Дельта" штаммы COVID-19.

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения установила, что новый штамм коронавируса, вероятно, будет распространятся по всему ЕС. Также он имеет выше риск повторного заражения.