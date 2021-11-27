Коронавирус Ученые рассказали о "коварном" поведении штамма Омикрон

2021-11-27 10:00

 

24 ноября в мировой прессе появились первые сообщения о южноафриканском варианте коронавирусной инфекции – штамме "Омикрон".

Многие эксперты утверждают, что этот штамм может быть еще более опасен, чем "Дельта", - сообщает издание Hindustantimes.

Некоторые страны изо всех сил пытаются сдержать распространение омикрона и запретили полеты из стран Южной Африки. Его симптомы во многом похожи на симптомы "Дельты". При этом в некоторых случаях "Омикрон" тоже проходит у человека бессимптомно. Человек может даже не подозревать, что в его организме есть эта инфекция, и он ее распространяет.

Каковы симптомы варианта омикрон?

Южноафриканский национальный институт инфекционных заболеваний (NICD) заявил, что
"в настоящее время не сообщалось о необычных симптомах после заражения вариантом B.1.1.529".

Симптомы инфекции варианта "Омикрон" очень похожи на симптомы инфекции варианта Дельта. У людей, инфицированных вариантом "Омикрон", будут развиваться такие симптомы:

- кашель;

- жар;

- боль в горле;

- в некоторых случаях - кожная сыпь.

Однако бывают случаи, когда у людей нет симптомов инфекции.

Несмотря на то, что вакцинация остается критически важной, все еще неясно, как прививки будут работать против нового варианта коронавируса. Медицинские эксперты считают, что для борьбы с распространением Omicron варианта Covid необходимо строго соблюдать карантинные правила и ограничения.

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