Коронавирус В ВОЗ предупредили, что миру угрожает новый штамм коронавируса - насколько все серьезно

2023-01-06 10:27

В ВОЗ считают, что миру угрожает новый штамм коронавируса, который может спровоцировать волну заболеваемости. 

Речь идет о штамме заболевания - Omicron XBB.1.5. Его уже обнаружили в 29 странах на нескольких континентах.

"Мы обеспокоены его темпами роста, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где новый штамм быстро заменил другие циркулирующие подварианты", - заявила технический специалист ВОЗ по Covid-19 Мария Ван Керхове.

В то же время, специалисты не могут дать однозначный ответ о тяжести заболевания, вызванного данным вирусом.

"Пока не ясно является ли Omicron XBB.1.5 более тяжелым, чем другие циркулирующие подварианты", - уточняют в ВОЗ.

По словам Ван Керхове, эксперты анализируют серьезность нового штамма. Отчет будет опубликован в ближайшие дни.

subscriber subscriber

Еще по теме

Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений электроэнергии

2023-01-03 16:00

Санкции сработали: На роССии возник дефицит вооружения - комплектующие уже на исходе

2023-01-02 22:00

Крымчане готовятся к освобождению Крыма и возвращению в украинскую родную гавань, - разведка

2023-01-01 22:00

В Украине выросло количество госпитализаций из-за коронавируса: в Минздраве ответили, будет ли новая волна

2022-12-31 13:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В ВОЗ предупредили, что миру угрожает новый штамм коронавируса - насколько все серьезно

2023-01-06 10:27

Глава ВОЗ впервые заявил, что конец пандемии коронавируса уже близок

2022-09-16 08:26

Ковид в Украине пошел в рост: за неделю заражений стало на треть больше

2022-07-18 20:30

Эффективность вакцинации от коронавируса стремительно снижается - новые исследования показали, что...

2022-05-27 16:30
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В ВОЗ предупредили, что миру угрожает новый штамм коронавируса - насколько все серьезно 2023-01-06 10:27
Глава ВОЗ впервые заявил, что конец пандемии коронавируса уже близок 2022-09-16 08:26
Ковид в Украине пошел в рост: за неделю заражений стало на треть больше 2022-07-18 20:30
Эффективность вакцинации от коронавируса стремительно снижается - новые исследования показали, что... 2022-05-27 16:30