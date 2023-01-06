Коронавирус В ВОЗ предупредили, что миру угрожает новый штамм коронавируса - насколько все серьезно

2023-01-06 10:27

В ВОЗ считают, что миру угрожает новый штамм коронавируса, который может спровоцировать волну заболеваемости.

Речь идет о штамме заболевания - Omicron XBB.1.5. Его уже обнаружили в 29 странах на нескольких континентах.

"Мы обеспокоены его темпами роста, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где новый штамм быстро заменил другие циркулирующие подварианты", - заявила технический специалист ВОЗ по Covid-19 Мария Ван Керхове.

В то же время, специалисты не могут дать однозначный ответ о тяжести заболевания, вызванного данным вирусом.

"Пока не ясно является ли Omicron XBB.1.5 более тяжелым, чем другие циркулирующие подварианты", - уточняют в ВОЗ.

По словам Ван Керхове, эксперты анализируют серьезность нового штамма. Отчет будет опубликован в ближайшие дни.