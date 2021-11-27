Коронавирус Что нельзя делать после вакцинации от коронавируса

2021-11-27 15:00

Медики призывают думать не только о себе, но и об окружающих.

Медики напомнили важные правила тем украинцам, которые уже вакцинировались от коронавируса.

По их словам, даже вторая прививка не делает человека безопасным для окружающих – от него можно заразиться, в связи с чем не стоит забывать о важном правиле носить в общественных местах защитную маску, пишет nbnews.

Также врачи говорят, что не стоит пропускать вторую дозу вакцины, так как лишь полная вакцинация максимально защищает нас от этого тяжкого заболевания.

Помимо этого, специалисты не рекомендуют сразу после вакцинации принимать алкогольные напитки: они способны усугубить возможные побочные эффекты от прививки, такие как небольшая температура, усталость и боль в месте укола.

Ранее сообщалось, что ВОЗ рекомендует правительствам ввести обязательную вакцинацию для граждан.