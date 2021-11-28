Коронавирус В Украине больше 7 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 28 ноября

2021-11-28 11:00

В Украине за прошлые сутки, 27 ноября, зафиксировано 7 483 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 774, медработников - 105).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

139 476 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 43 353 человека, полностью иммунизированы - 96 123 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3 456 человек;

летальных случаев - 400;

выздоровели - 10 270 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 422 023 человека;

выздоровели – 2 910 237 человек;

летальных исходов – 85 117;

проведено ПЦР-тестирований – 15 819 249.

С начала вакцинальной кампании привито 13 289 463 человека, из них получили одну дозу – 13 289 461 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 904 799 человек. В общей сложности проведено 24 194 260 прививок.