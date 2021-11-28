В Украине больше 7 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 28 ноября

В Украине за прошлые сутки, 27 ноября, зафиксировано 7 483 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 774, медработников - 105).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
139 476 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 43 353 человека, полностью иммунизированы - 96 123 человека.
Также за минувшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
С начала вакцинальной кампании привито 13 289 463 человека, из них получили одну дозу – 13 289 461 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 904 799 человек. В общей сложности проведено 24 194 260 прививок.