В Украине расширилась "желтая" зона, в "оранжевой" осталась одна область
2021-11-28 13:00
В Украине в "желтой" зоне карантина находится 5 областей, а в "оранжевой" - только одна. Все остальные регионы "красные".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
"Красная" зона
Эта зона охватывает г. Киев и такие области
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
"Оранжевая" зона
В этой зоне на сегодня одна область:
"Желтая" зона
Эта зона охватывает пять областей:
- Тернопольскую,
- Кировоградскую,
- Закарпатскую,
- Черновицкую,
- Харьковскую.