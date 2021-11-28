Коронавирус В Украине расширилась "желтая" зона, в "оранжевой" осталась одна область

2021-11-28 13:00

 

В Украине в "желтой" зоне карантина находится 5 областей, а в "оранжевой" - только одна. Все остальные регионы "красные".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

"Красная" зона

Эта зона охватывает г. Киев и такие области

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская.,
  • Волынская
  • Черкасская,
  • Винницкая.

"Оранжевая" зона

В этой зоне на сегодня одна область:

  • Полтавская.

"Желтая" зона

Эта зона охватывает пять областей:

  • Тернопольскую,
  • Кировоградскую,
  • Закарпатскую,
  • Черновицкую,
  • Харьковскую.
subscriber subscriber

Еще по теме

У Байдена хотят ограничить военную помощь Украине из-за России, - WSJ

2021-11-28 15:00

В Украине больше 7 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 28 ноября

2021-11-28 11:00

Синоптики дали аномальный прогноз погоды на зиму в Украине

2021-11-28 10:30

Сегодня в Украине чтят память жертв Голодомора

2021-11-27 14:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине расширилась "желтая" зона, в "оранжевой" осталась одна область

2021-11-28 13:00

В декабре за отказ от вакцинации будут отстранять от работы: подробности

2021-11-28 12:30

В Украине больше 7 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 28 ноября

2021-11-28 11:00

Что нельзя делать после вакцинации от коронавируса

2021-11-27 15:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине расширилась "желтая" зона, в "оранжевой" осталась одна область 2021-11-28 13:00
В декабре за отказ от вакцинации будут отстранять от работы: подробности 2021-11-28 12:30
В Украине больше 7 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 28 ноября 2021-11-28 11:00
Что нельзя делать после вакцинации от коронавируса 2021-11-27 15:00