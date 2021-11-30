Коронавирус Штамм Омикрон выявлен уже в 20 странах

2021-11-30 21:20
 
За сутки первые случаи нового штама были обнаружены в четырёх странах. В Украине Омикрон пока не обнаружен.

Новый штамм коронавируса Омикрон уже обнаружен в 20 странах и регионах.

Об этом сообщило информационное издание CNN.

В частности, за последние стуки новый штамм коронавируса был выявлен в:

  • Австрии;
  • Испании;
  • острове Реюньон;
  • Японии.

Ранее случаи  инфицирования новым штаммом уже были зарегистрированы в таких странах как:

  • Австралия; 
  • Бельгия; 
  • Ботсвана; 
  • Канада; 
  • Чехия; 
  • Дания; 
  • Германия; 
  • Гонконг; 
  • Израил; 
  • Италия; 
  • Нидерланды; 
  • Португалия; 
  • ЮАР; 
  • Швеция; 
  • Великобритания.

Накануне в Минздраве рассказали, что штамм Омикрон в Украине пока не обнаружен.

Эксперты считают, что этот подвид коронавируса является более заразным, чем Дельта. Однако, пока неизвестно, является ли он более опасным в лпане течения болезни. Отличительной особенностью симптомов Омикрона является то, что коронавирусная инфекция при нём начинается с сильной общей усталости.

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