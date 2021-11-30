Штамм Омикрон выявлен уже в 20 странах

2021-11-30 21:20

За сутки первые случаи нового штама были обнаружены в четырёх странах. В Украине Омикрон пока не обнаружен.

Новый штамм коронавируса Омикрон уже обнаружен в 20 странах и регионах.

Об этом сообщило информационное издание CNN.

В частности, за последние стуки новый штамм коронавируса был выявлен в:

Австрии;

Испании;

острове Реюньон;

Японии.

Ранее случаи инфицирования новым штаммом уже были зарегистрированы в таких странах как:

Австралия;

Бельгия;

Ботсвана;

Канада;

Чехия;

Дания;

Германия;

Гонконг;

Израил;

Италия;

Нидерланды;

Португалия;

ЮАР;

Швеция;

Великобритания.

Накануне в Минздраве рассказали, что штамм Омикрон в Украине пока не обнаружен.

Эксперты считают, что этот подвид коронавируса является более заразным, чем Дельта. Однако, пока неизвестно, является ли он более опасным в лпане течения болезни. Отличительной особенностью симптомов Омикрона является то, что коронавирусная инфекция при нём начинается с сильной общей усталости.