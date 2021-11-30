Штамм Омикрон выявлен уже в 20 странах

Новый штамм коронавируса Омикрон уже обнаружен в 20 странах и регионах.
Об этом сообщило информационное издание CNN.
В частности, за последние стуки новый штамм коронавируса был выявлен в:
- Австрии;
- Испании;
- острове Реюньон;
- Японии.
Ранее случаи инфицирования новым штаммом уже были зарегистрированы в таких странах как:
- Австралия;
- Бельгия;
- Ботсвана;
- Канада;
- Чехия;
- Дания;
- Германия;
- Гонконг;
- Израил;
- Италия;
- Нидерланды;
- Португалия;
- ЮАР;
- Швеция;
- Великобритания.
Накануне в Минздраве рассказали, что штамм Омикрон в Украине пока не обнаружен.
Эксперты считают, что этот подвид коронавируса является более заразным, чем Дельта. Однако, пока неизвестно, является ли он более опасным в лпане течения болезни. Отличительной особенностью симптомов Омикрона является то, что коронавирусная инфекция при нём начинается с сильной общей усталости.