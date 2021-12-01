Коронавирус В желтых зонах карантина ужесточают меры - какими будут новые правила и штрафы

2021-12-01 13:41

В Украине правила карантина в желтых зонах ужесточают с понедельника, 6 декабря, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"24 ноября правительство изменило правила карантина в Украине, которые вступят в силу 6 декабря. Ужесточение правил коснется в первую очередь невакцинированных граждан. Правительство вынуждено пойти на карантин для невакцинированных, поскольку коронавирус не отступает", - сказала он.

Министр отметил, что в Европе установлен новый континентальный рекорд COVID-заболеваемости - 367 тысяч человек в среднем в сутки.

"И мы должны принимать меры по сохранению жизни граждан, которые до сих пор не пришли в пункт вакцинации, чтобы защитить собственную жизнь. Больше всего изменений в правилах карантина касается желтого уровня эпидемической опасности", - добавил Ляшко.

По словам главы Минздрава, с 6 декабря бизнес, работающий в желтой зоне, должен проверять документы о вакцинации или негативном тесте у посетителей.

Также граждане, которые не вакцинированы или не имеют отрицательного теста или сертификата об выздоровлении, в желтом уровне эпидемической опасности не смогут:

участвовать в проведении массовых мероприятий (культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других);

посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

воспользоваться услугами хозяйствующих субъектов, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, для них будут закрыты бары, рестораны, кафе.

Вместе с тем, работа банков, автозаправок, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в желтом и красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил - ношение маски и соблюдение социальной дистанции 1,5 метра.

В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов владелец учреждения может понести ответственность по статье Нарушение правил карантина людей Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит штраф в размере от 34 до 170 тысяч гривен.