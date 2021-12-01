Спорт У игроков португальского футбольного клуба выявлен штамм Омикрон - вся команда ушла на самоизоляцию

2021-12-01 15:46

Национальный институт здравоохранения Португалии (INSA) подтвердил 13 случаев заражения "омикроном", новым штаммом коронавируса, среди игроков клуба "Белененсеш", который выступает в высшем футбольном дивизионе страны. Об этом сообщает Eurosport.

Напомним, ранее на матч с "Бенфикой" у "Белененсеша" не набралось даже 11 футболистов для полного состава из-за положительных COVID-тестов — на поле вышли только 9 человек, что стало беспрецедентным событием. Судья остановил матч в начале второго тайма, когда три футболиста "Блененсеша" получили травмы и не смогли продолжить игру.

Позднее стало известно, что Португальский национальный институт здравоохранения (INSA) сообщил о положительных тестах на "омикрон", новый вариант коронавирусной инфекции, у 13 игроков и четырех сотрудников клуба.

"Предварительное тестирование, которое провел INSA, подтвердило, что все 13 случаев COVID-19 у игроков "Белененсеш" — это новый штамм "омикрон", — отмечается в заявлении института для местной прессы.

Известно, что один из игроков лиссабонского клуба "Белененсеш" вернулся в Португалию после матча своей сборной из Южной Африки, где на минувшей неделе был обнаружен новый штамм. Сейчас 44 человека из этого клуба находятся на самоизоляции, то есть практически все футболисты, кроме игроков молодежного состава.

У двух-трех игроков и нескольких людей из персонала клуба наблюдаются симптомы заболевания, которое протекает в легкой форме. Остальные болеют бессимптомно. Ожидается повторное тестирование.

Представители "Бенфики", которая играла с "Белененсешем", заявили, что ни один из их игроков не изолирован.

Власти Португалии ввели запрет на рейсы из Мозамбика, единственного прямого сообщения с южной частью Африки, а министр здравоохранения страны Граса Фрейтас пообещала усилить меры безопасности — активнее изолировать граждан и отслеживать их контакты.