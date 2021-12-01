Коронавирус Минздрав анонсировал новую волну коронавируса в Украине: когда быть готовым к испытанию

2021-12-01 21:20

Закарпатская область является единственным регионом Украины, где ухудшается ситуация с коронавирусом, но Минздрав ожидает новую волну эпидемии по всей стране.

Об этом в интервью ВВС заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По прогнозам Минздрава, новую волну коронавируса в Украине можно ожидать к концу января – в марте 2022 года. В то же время новые штаммы могут ее ускорить.

"С коронавирусом трудно что-либо прогнозировать, поскольку он разрушает все прогнозы. Даже по этой волне были ожидания на середину ноября, а серьезный скачок пошел внутри октября. Вспышки "ковида" повторяют сезонные вспышки ОРВИ", – пояснил министр здравоохранения.

Виктор Ляшко также добавил, что при этом количество смертей в 400-800 в сутки, как это было недавно в Украине, можно избежать путем массовой вакцинации населения.

После достижения уровня вакцинации 50-60% населения в Украине введут бустерную дозу. Ориентировочно, это будет январь-февраль 2022 года.