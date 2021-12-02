Коронавирус Омикрон: для ряда стран закрывают въезд в Украину

2021-12-02 17:00

 

В Украину не будут пускать граждан из ряда африканских стран, где фиксируют новый штамм коронавируса.

Кабмин принял решение о запрете на въезд для ряда стран Африки из-за распространения штамма Омикрон.

"Для того, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса в Украине, сегодня примем постановление, которым будет запрещен въезд украинской границей иностранным гражданам из стран, где зафиксировано распространение нового штамма. Это ЮАР, Ботсвана, Мозамбик, Зимбабве, Набимия и ряд других африканских стран", - сообщил премьер- министр Денис Шмыгаль.

Запрет на въезд вводится с 3 декабря.

При этом для украинцев, которые возвращаются их этих стран, будет установлена обязательная самоизоляция на 14 суток.

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