Омикрон: для ряда стран закрывают въезд в Украину

В Украину не будут пускать граждан из ряда африканских стран, где фиксируют новый штамм коронавируса.
Кабмин принял решение о запрете на въезд для ряда стран Африки из-за распространения штамма Омикрон.
"Для того, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса в Украине, сегодня примем постановление, которым будет запрещен въезд украинской границей иностранным гражданам из стран, где зафиксировано распространение нового штамма. Это ЮАР, Ботсвана, Мозамбик, Зимбабве, Набимия и ряд других африканских стран", - сообщил премьер- министр Денис Шмыгаль.
Запрет на въезд вводится с 3 декабря.
При этом для украинцев, которые возвращаются их этих стран, будет установлена обязательная самоизоляция на 14 суток.