Украинцам выплатят тысячу гривен за вакцинацию: Рада приняла закон в целом

Верховная рада Украины приняла в целом законопроект о выплате украинцам тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. Закон был принят во втором чтении.
Этот закон во втором чтении поддержали 253 нардепов.
Что предусматривает этот закон
В пояснительной записке говорится, что 3 млрд гривен будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, которые пострадали от ограничительных карантинных мер, которые привели к временной остановке работы субъектов хозяйствования. Предполагается, что данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации от COVID-19.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал 1000 гривен за прививку двумя дозами вакцины.
Когда и на что можно потратить средства
За эти средства граждане смогут с 19 декабря:
Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.