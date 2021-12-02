Политика МИД не исключает участия белорусских войск во вторжении в Украину

2021-12-02 19:00

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключает участия белорусских вооруженных сил в возможном вторжении в Украину вместе с Россией. По его словам, сейчас проводятся все меры для предотвращения этой угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы латышскому новостному порталу Sargs.lv.

"Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такую ​​возможность. Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения. Однако любая потенциальная угроза требует не только внимания, но и концентрации ресурсов вооруженных сил для ее смягчения", - ответил Кулеба на вопрос, означают ли последние заявления Лукашенко, что есть вероятность не просто вторжения со стороны Беларуси, но участия в нем белорусских вооруженных сил.

Он также добавил, что "даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы. Политические заявления Минска в настоящее время являются частью агрессивной внешней политики России".

Защита украинской границы

По его словам, для предотвращения такого развития событий на границу Украины с Беларусью необходимо направить соответствующее количество военнослужащих.

"В настоящее время мы решаем, где взять эти ресурсы. Проблема в том, что наши возможности не безграничны, поскольку, унося военную силу с одного места, мы снижаем свою обороноспособность на этом участке. Таким образом, указанная деятельность Беларуси напрямую отвечает военным интересам России", - резюмировал министр.

Напомним, в ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения на границе Беларуси с Украиной. Эти учения будут в два этапа.

Кроме того, 30 ноября лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко впервые назвал оккупированный Крым "де-факто и де-юре российским". А также заявил о том, что договорился посетить его вместе с президентом России Владимиром Путиным.