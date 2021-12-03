Коронавирус Полностью вакцинирован от коронавируса уже каждый третий украинец

2021-12-03 10:45

Более 37% взрослого населения Украины полностью вакцинированы от коронавируса. Накануне 206 710 человек были вакцинированы против Covid-19. Первую дозу вакцины получили 70 581 человек, вторую - 136 129 человек.

"Уже 43,8% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против Covid-19. 37,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составлять 40%. Более 25 миллионов прививок против Covid-19 сделано в Украине!", - сообщает МОЗ.

За все время кампании по вакцинации привито 13 610 070 человек, из них получили одну дозу - 13 610 068 человек, а полностью иммунизированы - 11 549 490 человек. Всего сделано 25 159 558 прививок.

 

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