Коронавирус Мужчина, который подставил для прививки силиконовую руку, пойдет под суд

2021-12-06 20:00

50-летний итальянец пойдет под суд, за то что хотел обмануть медиков и подставил для прививки силиконовую руку

Житель города Бьелла в регионе Пьемонт решил получить COVID-сертификат без вакцинации, пишет Il Giornale d'Italia. Мужчина пришел на прививку с силиконовой рукой, которую пытался подставить под укол. Однако медсестра раскрыла обман — «кожа» на руке странной на ощупь. Медики вызвали правоохранителей.

Дело передали в прокуратуру. Итальянцу придется предстать перед судом по обвинению в мошенничестве.

Губернатор Пьемонта Альберто Сирио поблагодарил ответственных медицинских работников, которые обратились в полицию.

Ранее, медики напомнили важные правила тем украинцам, которые уже вакцинировались от коронавируса. По их словам, даже вторая прививка не делает человека безопасным для окружающих – от него можно заразиться, в связи с чем не стоит забывать о важном правиле носить в общественных местах защитную маску. Также врачи говорят, что не стоит пропускать вторую дозу вакцины, так как лишь полная вакцинация максимально защищает нас от этого тяжкого заболевания.