Спорт Усик обвинил Фьюри в нечестной борьбе

2021-12-06 21:40

Украинский чемпион мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе рассказал о психологическом давлении противников.

В боксе соперники часто используют механизм психологического давления на оппонентов и важно быть готовым к подобным действиям. Рассказал о тонкостях своей подготовки к бою украинский чемпион мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик. Одним из мастеров подобного влияния на соперников он назвал чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

"Очень важно быть психологически готовым. Смотрите, какой тренд мира. Трешток. Обзывают друг друга, это остается где-то внутри. Взять листик, смять его.

Если вы мнете — это оскорбление. Потом, расправленный лист уже не будет прежним, ровным, он будет помятым. Извинились вроде бы, но все равно он помятый.

Конкретно мое мнение — это просто глупости, хайп. Он не может чем-то другим завлечь — техникой, красивым поведением, передвижением, боксом, борьбой, и он пытается таким образом привлечь к себе внимание и обзывает противника.

Но тут же возьмем, например, Тайсона Фьюри. Он это все специально говорит для того, чтобы как-то дезориентировать своего оппонента, чтобы он думал не о бое, не о своей подготовке, а думал о том, как он его обзывал.

Мы иногда смотрим, и спортсмены не видят границ в обзывании. Это грязь. И чаще всего, возможно, не сразу, но житие такая штука, что рано или поздно вы будете отвечать за длинный язык", – рассказал Усик в интервью ютуб-каналу USYK17.