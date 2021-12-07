Коронавирус Вакцинация в Украине заметно ускорилась - какие вакцины сейчас пользуются наибольшим спросом

2021-12-07 13:25

В Украине за минувшие сутки ввели 188 758 доз различных вакцин от коронавируса COVID-19. Это более чем в два раза превышает показатель воскресенья, сообщает Минздрав во вторник, 7 декабря.

Первую дозу получили 73 097 человек, полностью иммунизированы – 115 661 человек. Вчера работали 965 мобильных бригад по иммунизации, 3 247 пункта прививок и 466 центров вакцинации населения.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer (США) – 89 584. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac (Китай) – 68 227 и Moderna (США)– 30 947. Вакцина англо-шведской компании AstraZeneca не использовалась.

За все время вакцинальной кампании получили первую дозу – 13 826 161 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 921 738 украинцев.