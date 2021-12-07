Коронавирус Вакцинация в Украине заметно ускорилась - какие вакцины сейчас пользуются наибольшим спросом

2021-12-07 13:25

В Украине за минувшие сутки ввели 188 758 доз различных вакцин от коронавируса COVID-19. Это более чем в два раза превышает показатель воскресенья, сообщает Минздрав во вторник, 7 декабря.

Первую дозу получили 73 097 человек, полностью иммунизированы – 115 661 человек. Вчера работали 965 мобильных бригад по иммунизации, 3 247 пункта прививок и 466 центров вакцинации населения.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer (США) – 89 584. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac (Китай) – 68 227 и Moderna (США)– 30 947. Вакцина англо-шведской компании AstraZeneca не использовалась.

За все время вакцинальной кампании получили первую дозу – 13 826 161 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 921 738 украинцев.

subscriber subscriber

Еще по теме

Конституционный суд Словении вынес решение по принудительной вакцинации чиновников

2021-12-07 13:48

Мужчина, который подставил для прививки силиконовую руку, пойдет под суд

2021-12-06 20:00

"Омикрон" приближается к Украине: где зафиксировали новый штамм

2021-12-06 19:20

Переговоры Байдена и Путина: будет серьезный разговор об Украине

2021-12-06 16:20

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Выпущен первый ПЦР-тест, способный определять штамм коронавируса Омикрон

2021-12-07 14:27

Конституционный суд Словении вынес решение по принудительной вакцинации чиновников

2021-12-07 13:48

Вакцинация в Украине заметно ускорилась - какие вакцины сейчас пользуются наибольшим спросом

2021-12-07 13:25

Минздрав расширил "желтую" зону карантина - в нее вошли Киев и восемь областей

2021-12-07 13:02
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Выпущен первый ПЦР-тест, способный определять штамм коронавируса Омикрон 2021-12-07 14:27
Конституционный суд Словении вынес решение по принудительной вакцинации чиновников 2021-12-07 13:48
Вакцинация в Украине заметно ускорилась - какие вакцины сейчас пользуются наибольшим спросом 2021-12-07 13:25
Минздрав расширил "желтую" зону карантина - в нее вошли Киев и восемь областей 2021-12-07 13:02