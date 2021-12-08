Коронавирус Привиты от COVID-19 уже более 12 млн украинцев - какие вакцины пользуются наибольшим спросом

2021-12-08 12:43

В Украине по состоянию на 8 декабря полный курс иммунизации от COVID-19 прошли более 12 млн человек.

Как сообщает Минздрав, за прошедшие 24 часа медики сделали 199 765 прививок от инфекции. Это немного превышает показатель понедельника.

Первую дозу получили 79 270 человек, полностью иммунизированы – 120 495 человек. Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 95 434. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 72 726 и Moderna – 31 605. Вакцина компании AstraZeneca не использовалась.

За все время вакцинальной кампании получил первую дозу 13 млн 905 тыс 431 украинец, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 042 233 человека.