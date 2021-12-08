Коронавирус "Омикрон" могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer, - исследование

2021-12-08 18:40

 

Новый штамм коронавируса "Омикрон" могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer. А две дозы может быть недостаточно.

Об этом говорится в исследовании компании, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NBC.

Результаты лабораторного исследования показывают, что третья доза их вакцины обеспечивает аналогичный уровень нейтрализующих антител к "Омикрону", сравнимый с двумя дозами против исходного коронавируса и других появившихся вариантов.

В образцах крови тех, кто получил только первичную серию вакцины, в среднем наблюдалось 25-кратное снижение антител против нового варианта.

"Это может указывать на то, что двух доз вакцины может быть недостаточно для защиты от заражения "Омикроном", - заявили компании.

Напомним, в ВОЗ заявили, что штамм "Омикрон" может стать доминирующим в Европе уже в январе.

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