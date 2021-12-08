Политика Резников призвал украинцев быть готовыми защищать страну

2021-12-08 19:20

Глава оборонного ведомства считает, что "прежними" отношения с Россией уже не будут. Он призвал воспитывать детей в том ключе, что, возможно, и им придётся встать на защиту страны

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что отношения с Российской Федерацией уже не будут такими, как раньше, поэтому все граждане страны должны быть готовы защищать свою родину.

Об этом, со ссылкой на интервью главы оборонного ведомства, сообщило информационное издание ArmyInform.

Резников заявил, что украинцам следует "перестроить сознание", поскольку, как в обществе, так и в армии, "наблюдается инерция". Министр считает, что агрессивный сосед никуда не денется.

По его мнению, даже если Россия уйдёт из Донбасса и Крыма, ещё многие десятилетия отношения с Москвой не будут добрососедскими.

"Как было раньше, уже не будет. Все граждане должны быть готовы защищать страну. Чтобы в Кремле не возникало даже мнений о рецидивах. Мы должны воспитывать детей с пониманием, что их это может коснуться", - заявил глава Министерства обороны.

Резников добавил, что подобный подход требует новых отношений между гражданами и властью