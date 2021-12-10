Коронавирус Обязательная вакцинация: что уже сегодня грозит непривитым от коронавируса

2021-12-10 21:36

В Украине расширили список профессий, для которых вакцинация обязательна. Нарушителям грозит отстранение от работы без сохранения зарплаты. Стоит отметить, что обязательную вакцинацию граждан, которые занимают определенные должности, ввели не только в Украине - власти многих стран были вынуждены прибегнуть к такой мере, чтобы хоть как-то предотвратить распространение COVID-19.

В частности, уж сейчас список профессий, для которых вакцинация в Украине обязательна, расширился. Это не спонтанное решение - соответствующий приказ Минздрава №2393 был опубликован еще 1 ноября. Итак, с 9 декабря не будут допущены к работе сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений, оказывающих социальные услуги, заведений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

К стратегически важным относятся большинство государственных предприятий, в том числе облэнерго, заводы, энергокомпании, агропромышленный сектор, железная дорога, предприятия связи (например, Укрпочта) и многие другие. Полный список таких объектов утвержден постановлением Кабинета министров №83 от 4 марта 2015 года.

Изначально самым первым приказом Минздрава о введении обязательной вакцинации (№2153 от 4 октября 2021 года) был утвержден список сотрудников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

заведений высшего, последипломного, профессионального, профессионально-технического, общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Освобождаются от обязательной вакцинации только те, кто имеет медицинские противопоказания. В противном случае сотрудник обязан предъявить один из документов: сертификат о полном курсе вакцинации двумя дозами (действует год), справку о получении одной дозы вакцины (действует 30 дней), справку о выздоровлении от COVID-19 (действительна три месяца).

Сотрудники, которые не смогут предъявить ни один из документов, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до тех пор, пока не получат хотя бы одну дозу вакцины. Следить за соблюдением этих требований должны руководители предприятий, иначе им грозит штраф - от 34 тысячи гривен.