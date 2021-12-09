Коронавирус Глава Pfizer: Омикрону может понадобиться четвертая доза вакцины

2021-12-09 18:00

 

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сказал, что сроки для второй бустерной вакцинации, возможно, придется перенести.

Новый штамм Омикрона может повысить вероятность того, что людям понадобится четвертая доза вакцины против коронавируса раньше, чем ожидалось.

Об этом в среду заявил руководитель фармацевтического гиганта Pfizer Альберт Бурла.

По словам представителя компании, бустеры, вероятно, помогут сдержать этот штамм. Было отмечено, что ранние лабораторные эксперименты показывают — стандартная вакцинация двумя дозами обеспечивает некоторую защиту от тяжелого протекания болезни COVID-19 в условиях нового штамма, но все же этого недостаточно для уверенной победы над Омикроном.

Ранее генеральный директор Pfizer прогнозировал, что четвертая доза может потребоваться только через 12 месяцев после третьей. Но в своем недавнем заявлении он отметил, что четвертая бустерная вакцинация, возможно, будет перенесена на более ранний срок.

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Глава Pfizer: Омикрону может понадобиться четвертая доза вакцины 2021-12-09 18:00