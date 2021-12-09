Мир Медики рассказали, какие новогодние игрушки опасны для здоровья

2021-12-09 19:40

Некачественные елочные и тематические новогодние игрушки могут спровоцировать химическое отравление и аллергическую реакцию.

При их выборе необходимо тщательно изучить состав изделия и обратить внимание на запах, исходящий от товара, передает в четверг, 9 декабря, издание Storinka со ссылкой на комментарии врачей.

Медики отмечают, что производители елочных украшений могут использовать токсичные вещества. Однако эта продукция может пройти по ГОСТу, если такие «токсины» не превышают допустимую концентрацию.

Вместе с тем, производители не учитывают, что есть опасность накопления подобных веществ в организме человека. В основном такую опасность несут пластиковые игрушки.

Если они выполненные из некачественного сырья или при их производстве нарушили технологию, то это приводит к высвобождению отравляющих веществ, что влечет за собой химические отравления и аллергические реакции.

Врачи отмечают, что при выборе новогодних украшений, чтобы не навредить своему здоровью, стоит придерживаться нескольких правил.

Во-первых, стоит обращать внимание на запах, исходящий от изделия. В частности, пластмассовое украшение не должно резко пахнуть.

Также важно изучить состав игрушки. В том случае, если производитель ограничился только словом «пластик», лучше отказаться от ее приобретения.