Коронавирус Второй день подряд в Украине снижается число вакцинаций от коронавируса

2021-12-10 10:11

В Украине по состоянию 10 декабря свыше 14 млн человек привились хотя бы одной дозой вакцины против коронавируса COVID-19.

Как сообщает Минздрав, 45,2% взрослого населения получили первую прививку, а 39,4% прошли полный курс вакцинации.

За минувшие сутки прививки получили 157 728 человек. Это немного меньше показателя за среду. Снижение количества введенных доз продолжается уже два дня подряд. Первую дозу в четверг получили 57 253 человека, полностью иммунизированы – 100 475 человек.

За все время вакцинальной кампании привито одной дозой 14 млн 031 тыс 951 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы 12 252 237 человек.