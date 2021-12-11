Политика Ситуация у границ Украины не меняется - Пентагон

2021-12-11 11:00

 

Пентагон в течение последних двух недель отмечает увеличение военных России у границы с Украиной.

В Министерстве обороны США продолжают наблюдать увеличение числа российских военных у границы с Украиной. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил на пресс-конференции спикер Пентагона Джон Кирби.

"Там все еще значительное количество войск РФ, в западной части этой страны вдоль границы с Украиной. Мы продолжаем видеть их увеличение последние дни и недели.", - заявил пресс-секретарь Пентагона.

Кирби уточнил, что значительное количество российских войск дислоцируется в западной части России, вблизи границ Украины.

Ранее президент США Джо Байден заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Россия не будет продолжать эскалацию.

Напомним, Государственная пограничная служба и Посольство США положили начало проекту по усилению безопасности северного и восточного участков границы Украины, согласно которому США окажут стране помощь на $20 миллионов.

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