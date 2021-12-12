Коронавирус Без прививки риск смерти больше в 16 раз: ученые раскрыли важные данные по ковид-вакцинации

2021-12-12 14:00

 

Через пять месяцев после вакцинации двумя дозами эффективность препарата от COVID-19 в плане предотвращения заражения снижается до 39%.

Об этом пишет издание La Repubblica, ссылаясь на результаты исследования Института общественного здоровья Италии.

По данным медиков, риск смерти среди невакцинированных от коронавируса граждан в 16 раз больший, чем у привитых людей.

Что касается предотвращения болезни, то через пять месяцев после прохождения полного курса иммунизации эффективность препарата от COVID-19 падает с 74% до 39%. Однако, исследования показали, что вакцина от коронавируса все равно остается эффективной, защищая человека от тяжелого течения болезни - с 93% до 84%.

Среди людей, которые получили бустерную дозу вакцины, эффективность препарата повышается до 77% в плане предотвращении заболевания, и до 93% - в защите от тяжелой формы COVID-19.

Помимо этого, как отметили итальянские специалисты в своем исследовании, бустерная третья доза препарата снижает количество госпитализаций и летальных случаев от коронавируса.

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