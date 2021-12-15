Спорт Эвертон заплатит за Миколенко солидную сумму - СМИ

2021-12-15 18:00

СМИ узнали во сколько обойдется ливерпульскому клубу трансфер защитника сборной Украины.

Похоже, что трансфер защитника киевского Динамо и сборной Украины Виталия Миколенко в Эвертон дело решенное. Стала известна и сумма, которую клуб из Ливерпуля заплатит за футболиста.

По данным румынского издания playsport.ro, англичане выложат за левого защитника киевлян 23 миллиона евро, перебив предложение итальянской Ромы. Римляне не готовы были раскошелиться больше чем на 20.

Если трансфер состоится, то Миколенко станет третьим по стоимости игроком Динамо. Ранее киевляне зарабатывали больше только на Андрее Ярмоленко (25 млн евро, Боруссия Дортмунд) и Андрее Шевченко (24 млн евро, Милан).