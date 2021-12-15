Коронавирус Тысяча за вакцинацию: еще в двух банках можно оформить карту для выплаты

2021-12-15 22:00

 

По состоянию на 15 декабря, ПриватБанк и Ощадбанк запустили возможность оформить, виртуальны карты, на которые будут начислять тысячу гривен лицам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба банков в Facebook.

Таким образом, чтобы открыть цифровую карту в «Приват24» необходимо:

  • обновить приложение до последней версии;
  • зайти в меню «кошелек»;
  • нажать «добавить» - «еПоддержка»;
  • подписать заявление на открытие карты, чтобы данные поступили в «Дию».
  • далее перейти в приложение «Дия», выбрать карту «еПоддержка» ПриватБанка и подать заявку на выплату 1000 грн.

Деньги начнут на нее заходить с 19 декабря.

Что касается «Ощад 24/7»:

  • обновить приложение до последней версии;
  • в главном меню «Ощад 24/7» вверху справа нажать «+» и выбрать «Заказать карту» - «еПоддержка».
  • с 19 декабря в приложении «Дия» (раздел «Услуги») подать заявку на получение средств и выбрать уже открытую карту «еПоддержка».

На что можно потратить тысячу гривен:

  • билеты в кинотеатры, театры, музеи, концерты;
  • книги;
  • абонементы в спортзал;
  • внутренние ж/д билеты.
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