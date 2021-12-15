Тысяча за вакцинацию: еще в двух банках можно оформить карту для выплаты
2021-12-15 22:00
По состоянию на 15 декабря, ПриватБанк и Ощадбанк запустили возможность оформить, виртуальны карты, на которые будут начислять тысячу гривен лицам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба банков в Facebook.
Таким образом, чтобы открыть цифровую карту в «Приват24» необходимо:
- обновить приложение до последней версии;
- зайти в меню «кошелек»;
- нажать «добавить» - «еПоддержка»;
- подписать заявление на открытие карты, чтобы данные поступили в «Дию».
- далее перейти в приложение «Дия», выбрать карту «еПоддержка» ПриватБанка и подать заявку на выплату 1000 грн.
Деньги начнут на нее заходить с 19 декабря.
Что касается «Ощад 24/7»:
- обновить приложение до последней версии;
- в главном меню «Ощад 24/7» вверху справа нажать «+» и выбрать «Заказать карту» - «еПоддержка».
- с 19 декабря в приложении «Дия» (раздел «Услуги») подать заявку на получение средств и выбрать уже открытую карту «еПоддержка».
На что можно потратить тысячу гривен:
- билеты в кинотеатры, театры, музеи, концерты;
- книги;
- абонементы в спортзал;
- внутренние ж/д билеты.