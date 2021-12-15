Коронавирус Тысяча за вакцинацию: еще в двух банках можно оформить карту для выплаты

2021-12-15 22:00

По состоянию на 15 декабря, ПриватБанк и Ощадбанк запустили возможность оформить, виртуальны карты, на которые будут начислять тысячу гривен лицам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба банков в Facebook.

Таким образом, чтобы открыть цифровую карту в «Приват24» необходимо:

обновить приложение до последней версии;

зайти в меню «кошелек»;

нажать «добавить» - «еПоддержка»;

подписать заявление на открытие карты, чтобы данные поступили в «Дию».

далее перейти в приложение «Дия», выбрать карту «еПоддержка» ПриватБанка и подать заявку на выплату 1000 грн.

Деньги начнут на нее заходить с 19 декабря.

Что касается «Ощад 24/7»:

обновить приложение до последней версии;

в главном меню «Ощад 24/7» вверху справа нажать «+» и выбрать «Заказать карту» - «еПоддержка».

с 19 декабря в приложении «Дия» (раздел «Услуги») подать заявку на получение средств и выбрать уже открытую карту «еПоддержка».

На что можно потратить тысячу гривен: