Штамм "Омикрон" уже подобрался к Украине: по каким симптомам его можно распознать

В Польше зарегистрирован первый подтвержденный случай заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщается на польском сайте rmf24.
Первой официальной пациенткой с подтвержденным видом коронавируса "Омикрон" стала южноафриканская жительница, которая находилась в городе Катовице.
"Мутация была обнаружена в образце, взятом у 30-летней гражданки Лесото. Пациентка находится в изоляторе и чувствует себя хорошо" – сообщает Минздрав Польши.
Отмечается, что санитарная инспекция Польши приняла все необходимые меры в связи с появлением нового варианта вируса в стране.
Доктор Анжелика Кутзи из ЮАР, где впервые был обнаружен "Омикрон", отмечает, что вирус намного заразнее других. А симптомы заболевания очень отличаются от предыдущих штаммов и их легко спутать с обычной простудой.
В частности, речь идет о следующих симптомах: