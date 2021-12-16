Коронавирус Штамм "Омикрон" уже подобрался к Украине: по каким симптомам его можно распознать

2021-12-16 17:00

В Польше зарегистрирован первый подтвержденный случай заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщается на польском сайте rmf24.

Первой официальной пациенткой с подтвержденным видом коронавируса "Омикрон" стала южноафриканская жительница, которая находилась в городе Катовице.

"Мутация была обнаружена в образце, взятом у 30-летней гражданки Лесото. Пациентка находится в изоляторе и чувствует себя хорошо" – сообщает Минздрав Польши.

Отмечается, что санитарная инспекция Польши приняла все необходимые меры в связи с появлением нового варианта вируса в стране.

Доктор Анжелика Кутзи из ЮАР, где впервые был обнаружен "Омикрон", отмечает, что вирус намного заразнее других. А симптомы заболевания очень отличаются от предыдущих штаммов и их легко спутать с обычной простудой.

В частности, речь идет о следующих симптомах: