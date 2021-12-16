Коронавирус Еще один банк начал начислять тысячу за вакцинацию

2021-12-16 19:20

"Альфа банк" начал начислять клиентам по тысяче гривен тем, кто вакцинировался от коронавируса. В ближайшее время средства получат те, кто подал заявки на программу "єПідтримка" в "Дие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Альфа банка" в Facebook.

"1000 гривен прямо сейчас? Ага! Это уже сейчас работает для тех, кто оформил карточку "єПідтримка" в Sense и выбрал в приложении "Дия" Альфу. Деньги уже на счету", - говорится в сообщении.

Кроме того, в банке напомнили, что для того, чтобы получить выплату за вакцинацию, необходимо зайти в приложение Sense SuperApp, а в разделе "Быстрые действия и функции" оформить карту "єПідтримка". После чего необходимо перейти в приложение "Дия" и выбрать счет для начисления тысячи гривен.