Коронавирус Какой вакциной украинцам будут делать бустерную прививку от коронавирса

2021-12-17 10:11

Украина готова к проведению бустерной вакцинации и уже законтрактовала миллионы доз вакцины. 

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в прямом эфире ТВ, бустерная доза вакцины "защищает конкретного человека дополнительно".

"Именно поэтому с понедельника, 13 декабря, была разрешена дополнительная доза для "иммуноскомпроментированных людей", то есть людей с пониженным иммунитетом", - сказал Ляшко.

МОЗ законтрактовал вакцину Pfizer на следующий год 25 млн доз, на 2023 год - еще 25 млн доз. В то же время проведение бустерной вакцинации в Украине остается неактуальным, так как "еще многие не прошли основной курс вакцинации".

“Мы хотим защитить всех людей - хотя бы 70%. Сегодня у нас вакцинированных взрослых людей старше 18 лет - 40%. Наша цель - 70%”, - сказал министр.

Однако он заверил, что бустерная доза для всех украинцев обязательно будет.

subscriber subscriber

Еще по теме

Еще один банк начал начислять тысячу за вакцинацию

2021-12-16 19:20

Украинцы начали получать тысячу за вакцинацию

2021-12-16 17:40

Число вакцинированных от COVID-19 в Украине превысило отметку в 14 миллионов

2021-12-16 14:16

Еще одна страна одобрила вакцинацию от коронавируса детей от пяти лет, но только вакциной...

2021-12-16 13:11

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Какой вакциной украинцам будут делать бустерную прививку от коронавирса

2021-12-17 10:11

Штамм "Омикрон" заражает в 70 раз быстрее других видов коронавируса, - ученые КНР

2021-12-16 21:20

Третья прививка от коронавируса в Украине может стать обязательной

2021-12-16 20:40

Европарламент призвал Россию отвести войска от границ Украины и прекратить угрозы, - Кулеба

2021-12-16 20:20
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Какой вакциной украинцам будут делать бустерную прививку от коронавирса 2021-12-17 10:11
Штамм "Омикрон" заражает в 70 раз быстрее других видов коронавируса, - ученые КНР 2021-12-16 21:20
Третья прививка от коронавируса в Украине может стать обязательной 2021-12-16 20:40
Европарламент призвал Россию отвести войска от границ Украины и прекратить угрозы, - Кулеба 2021-12-16 20:20