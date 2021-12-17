Коронавирус Какой вакциной украинцам будут делать бустерную прививку от коронавирса

2021-12-17 10:11

Украина готова к проведению бустерной вакцинации и уже законтрактовала миллионы доз вакцины.

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в прямом эфире ТВ, бустерная доза вакцины "защищает конкретного человека дополнительно".

"Именно поэтому с понедельника, 13 декабря, была разрешена дополнительная доза для "иммуноскомпроментированных людей", то есть людей с пониженным иммунитетом", - сказал Ляшко.

МОЗ законтрактовал вакцину Pfizer на следующий год 25 млн доз, на 2023 год - еще 25 млн доз. В то же время проведение бустерной вакцинации в Украине остается неактуальным, так как "еще многие не прошли основной курс вакцинации".

“Мы хотим защитить всех людей - хотя бы 70%. Сегодня у нас вакцинированных взрослых людей старше 18 лет - 40%. Наша цель - 70%”, - сказал министр.

Однако он заверил, что бустерная доза для всех украинцев обязательно будет.