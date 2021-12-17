Коронавирус За сутки привито 133 тыс украинцев, из них 14 человек получили бустерную дозу

2021-12-17 13:45

За минувшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировано 132 991 человек, 14 из которых получили дополнительную прививку.

Как сообщает Минздрав, первую дозу вакцины получило 43 939 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 89 038 человек.

С начала вакцинальной кампании в стране привито 14 312 996 человек. Из которых получили первую дозу вакцины - 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 824 666 человек.

В общем количестве в Украине проведено 27 137 674 прививки.

Таким образом, уже 46,1% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19, а 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации.