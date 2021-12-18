Коронавирус Штамм "Омикрон" зафиксировали в Украине. Есть первый случай

2021-12-18 11:00

 

В Украине зафиксировали штамм коронавируса "Омикрон". Это подтвердили в Министерстве здравоохранения.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" подтвердили в Украине 18 декабря.
Что известно об этом штамме

Китайские ученые утверждают, что штамм коронавируса "Омикрон" может обходить защиту вакцины от COVID. Также новый вариант способен уклоняться от защиты антител, которые были получены от предыдущей инфекции.

В ВОЗ предупреждали, что штамм "Омикрон" представляет очень высокий глобальный риск.

Там отмечают, что есть ранние признаки того, что у вакцинированных и ранее инфицированных коронавирусом людей не вырабатывается достаточно антител, чтобы предотвратить инфицирование "Омикроном", что может привести к высокой скорости передачи и "серьезным последствиям". Впрочем, этот штамм вызывает более легче заболевание, чем "Дельта".
Сколько стран с "Омикроном"

Уже 77 стран сообщили о случаях заболевания штаммом "Омикрон", и реальность такая, что он, вероятно, уже в большинстве стран, даже если он еще не был зафиксирован, сообщил глава ВОЗ.

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