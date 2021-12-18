Коронавирус Омикрон в Украине: стали известны детали

2021-12-18 14:30

Заболевший недавно уже переболел коронавирусом, однако все равно заразился. Такие случаи участились в стране, что говорит о том, что новый штамм уже давно в Украине, просто выявили его лишь сейчас.

Пациент, у которого впервые в Украине выявили штамм Омикрон, ранее уже переболел коронавирусом, причем всего несколько месяцев назад. Об этом главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская рассказала в субботу, 18 декабря, УНН.

По ее словам, новый штамм выявили у пациента, находящегося на лечении в клинике Обериг, благодаря правильно собранному эпидемиологическому анамнезу.

"Этот пациент уже ранее болел коронавирусной инфекцией где-то несколько месяцев назад, а сейчас он приехал из ОАЕ и опять у него повысилась температура тела до достаточно высоких цифр, опять он заболел, но само течение заболевания у него не тяжелое и он находится под наблюдением, хотя выписался уже из стационара. Ему даны рекомендации и будем наблюдать чем все это закончится", - рассказала Голубовская.

Она подчеркнула, что это конечно же не первый случай Омикрон в Украине, просто это первый случай, когда новую мутацию удалось выявить. Однако, паниковать не стоит.

"Но самое главное, что я хочу сказать, это конечно же не первый случай, поэтому не надо абсолютно паниковать, доктора уже видят, как начинают болеть пациенты по второму разу и это понятно, потому что Омикрон, если мы говорили, что Дельта заразный вариант, гораздо более заразный, чем предыдущие, то этот еще больше заразный чем Дельта. Этот вариант, он пока что не показывает более тяжелые случаи заболевания. Наоборот, пока что все случаи достаточно нетяжелые", - отметила Голубовская.

По ее словам, в Украине в последнее время участились случаи, когда люди с высокими титрами антител заболевают коронавирусом.

"Мы видим на сегодняшний день как пациенты, имеющие, высокие титры антител, особенно когда поствакцинальных антител, очень высокие титры по несколько тысяч, тем не менее тоже заболевают, но белеют пока не тяжело. Мы очень надеемся, что так оно дальше и будет если не произойдет каких-то спонтанных мутаций. Но по тем сообщениям, которые мы наблюдаем и по всему миру, этот вариант, да, вызывает взрывные распространяющиеся случаи заболевания, но само оно протекает не тяжело" - отметила Голубовская.

Эпидемиолог также отметила, что COVID-19 имеет все шансы трансформироваться в сезонный вирус, наподобие вируса гриппа.

"С увеличением заразности этот возбудитель показывает снижение вирулентности, поэтому мы очень все надеемся, что это и будет путь перехода в сезонное респираторное заболевание. То есть, он будет и как собственно говоря вирус гриппа, ускользать от предыдущих своих версий, но потеряет свою агрессивность и вирулентность", - подчеркнула Ольга Голубовская.

Однако, по ее словам, группы риска всегда будут более уязвимыми.