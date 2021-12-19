 Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 374;
  • Винницкая область – 145;
  • Волынская область – 142;
  • Днепропетровская область – 236;
  • Донецкая область – 124;
  • Житомирская область – 191;
  • Закарпатская область – 115;
  • Запорожская область – 165;
  • Ивано-Франковская область – 134;
  • Киевская область – 274;
  • Кировоградская область – 99;
  • Луганская область – 9;
  • Львовская область – 221;
  • Николаевская область – 105;
  • Одесская область – 163;
  • Полтавская область – 139;
  • Ровенская область – 119;
  • Сумская область – 114;
  • Тернопольская область – 160;
  • Харьковская область – 92;
  • Херсонская область – 26;
  • Хмельницкая область – 183;
  • Черкасская область – 93;
  • Черновицкая область – 91;
  • Черниговская область – 88.

Отметим, что с начала пандемии в Украине коронавирусом заболело 3 608 151 человек. Из них 3 331 865 – уже выздоровели, а 93 105 – умерли.

 

 