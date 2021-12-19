Коронавирус В Украине суточная заболеваемость COVID-19 снизилась до 3500 случаев

2021-12-19 10:30

В воскресенье, 19 декабря, в Украине зарегистрировано 3 602 новых случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава за минувшие сутки.

Так, в частности, заболело 390 детей и 49 медработников.

Число смертей за сутки снизилось до 176, а число выздоровевших опять вдвое превысило количество новых случаев – 6866.

Заболеваемость коронавирусом на утро 19 декабря