Коронавирус В Евросоюзе разрешили вакцину Novavax - какие препараты от коронавируса применяют в ЕС

2021-12-21 15:47

Еврокомиссия разрешила применение вакцины Novavax в Евросоюзе. До этого в ЕС были одобрены для использования четыре вакцины: Spikevax американской компании Moderna, Comirnaty американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca и вакцина компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson.

"Мы разрешили вакцину Novavax. Теперь с пятью утвержденными вакцинами у ЕС есть широкий набор вакцин, использующих как новые технологии, так и классический подход", - сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для COVID-вакцины Nuvaxovid производства американской биотехнологической компании Novavax. Препарат предназначен для людей старше 18 лет.