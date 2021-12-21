Коронавирус В Евросоюзе разрешили вакцину Novavax - какие препараты от коронавируса применяют в ЕС

2021-12-21 15:47

Еврокомиссия разрешила применение вакцины Novavax в Евросоюзе. До этого в ЕС были одобрены для использования четыре вакцины: Spikevax американской компании Moderna, Comirnaty американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca и вакцина компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson.

"Мы разрешили вакцину Novavax. Теперь с пятью утвержденными вакцинами у ЕС есть широкий набор вакцин, использующих как новые технологии, так и классический подход", -  сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для COVID-вакцины Nuvaxovid производства американской биотехнологической компании Novavax. Препарат предназначен для людей старше 18 лет.

 

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