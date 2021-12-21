Коронавирус Вакцинация в Украине заметно ускорилась, за сутки привиты более 110 тыс человек

2021-12-21 14:41

За последние сутки в Украине было сделано почти 111 тысяч прививок от коронавируса, что втрое больше показателя предыдущего дня.

Как сообщает Минздрав, за сутки от коронавируса было вакцинировано 110 740 украинцев. Из которых первую дозу вакцины получило 36 056 человек, а полностью иммунизированны - 74 605, дополнительную дозу получили 79 человек.

От начала вакцинальной кампании получили первую дозу вакцины - 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу - 171 человек. Всего проведено 27 484 089 прививок.