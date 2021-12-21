Коронавирус Крупнейший штраф в истории: Россию могут наказать на сотни миллиардов долларов

2021-12-21 21:00

Евросоюз может отсудить у Российской Федерации 328 миллиардов долларов. Соответствующий иск будет рассмотрен Всемирной торговой ассоциацей. Это одно из крупнейших дел за всю историю этой организации.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

"На встрече в Женеве в понедельник орган по урегулированию споров ВТО согласился создать группу из трех торговых экспертов для оценки дела и вынесения первоначального решения", – говорится в статье.

В своей жалобе ЕС утверждает, что Российская Федерация дискриминировала товары Евросоюза на общую сумму 290 миллиардов евро, или же 328 миллиардов долларов США.

11 стран, включая США, Китай, Канаду, Японию, Индию и Украину, уже зарегистрировались в качестве третьих сторон.

Этот экономический спор станет одним из крупнейших по выражению в стоимости среди всех, которые когда-либо рассматривала ВТО. Торговому органу может понадобиться да трех лет для того, чтобы принять первоначальное решение. За это время Россия может наложить вето на решение, обжаловав его в апелляционном органе ВТО.

Евросоюз утверждает, что Россия несправедливо оценила цены заявок на закупку импортных товаров и услуг, применяла дискриминационные требования к иностранной машиностроительной продукции и ввела требования о национальных квотах в пользу отечественных товаров. По мнению представителей ЕС это нарушает принципы национального режима ВТО.

Россия, в свою очередь, утверждает, что ее методы полностью соответствуют взятым на себя обязательствам в ВТО.