Коронавирус Омикрон быстро вытесняет другие штаммы - он проник уже в 106 стран мира

2021-12-23 14:16

Об обнаружении нового штамма коронавируса Омикрон заявили 106 государств. Об этом сообщается в бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

«С октября по декабрь Омикрон был выявлен в 1,6% случаях при секвенировании. В мире продолжает доминировать Дельта-штамм, обнаруженный за этот период в 96% образцов биоматериала», - указано в документе.

В ВОЗ также сообщили, что новый штамм имеет преимущества в росте перед Дельтой и быстро распространяется, в том числе в странах с высоким уровнем иммунитета у населения.

При этом данных о том, как протекает болезнь у зараженных новым штаммом COVID, пока мало, подчеркнули в организации. Но, предварительно, сложнее побороть инфекцию лицам, получившим одну дозу вакцины от коронавируса, либо тем, кто уже переболел COVID.