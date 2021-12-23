Коронавирус Вакцинация в Украине: число привитых от COVID-19 бустерной дозой растет

2021-12-23 14:48

По состоянию на данное время в Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили   14 500 518 человек, полностью иммунизированы 13 219 547 человек, получили дополнительную (бустерную) дозу - 596 человек.

Такж в стране одобрена вакцинация бустерной дозой для работников медицины.

Как сообщает Минздрав, за прошедшие сутки 117 443 человека были вакцинированы от COVID-19. Первую дозу получил 39 071 человек, полностью иммунизированы - 78 101 человек, дополнительную дозу получил 271 человек.

Напомним, в красной карантинной зоне остались всего две области страны  - Волынская и Запорожская. В желтую зону карантина входят 22 региона и Киев. Показатель уровня госпитализаций не превышен ни в одной области.

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