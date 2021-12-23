Коронавирус AstraZeneca заявила о влиянии бустерной дозы на штамм Омикрон

2021-12-23 16:40

Третья доза препарата Vaxzevria нейтрализует Омикрон до уровня, сопоставимого с тем, которого достигает вторая доза по варианту Дельта.

Третья или бустерная доза ее вакцины против коронавируса COVID-19 под названием Vaxzevria значительно повышает уровень антител против штамма Омикрон. Об этом сообщает разработчик препарата фармацевтическая компания AstraZeneca на своем сайте в четверг, 23 декабря.

"Vaxzevria значительно повысила уровень антител против варианта Омикрон SARS-CoV-2 (B.1.1.529) после третьей дозы бустера", – говорится в заявлении.

По выводам AstraZeneca, третья доза ее препарата нейтрализует вариант Омикрон до уровня, сопоставимого с тем, которого достигает вторая доза по варианту Дельта.

Уровни нейтрализующих антител также, как утверждается, были выше при бустерной вакцинации, чем у людей, которые ранее были инфицированы и выздоровели от COVID-19 естественным путем.

Исследование проводилось Оксфордским университетом, который ранее помог AstraZeneca разработать вакцину.

Напомним, штамм Омикрон распространяется "чрезвычайно быстро", заявила Всемирная организация здравоохранения. Случаи заражения этим штаммом на 18 декабря были выявлены в 89 странах, в том числе в Украине. Пациент, у которого впервые в Украине выявили Омикрон, ранее уже переболел коронавирусом, причем всего несколько месяцев назад.